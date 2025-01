Силно земетресение разтърси Тайван

Земетресение с магнитуд 6,4 разтърси днес планински район в южната част на Тайван в близост до град Цзяи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на метеорологичната служба. Има данни за минимални щети, съобщава БТА.

Земетресението е разтърсило сгради в столицата Тайпе. Дълбочината на труса е била 9,4 километра, а епицентърът му е бил в градчето Дапу, съобщиха от метеорологичната служба.

Двама души са били ранени в пострадала при труса сграда в град Тайнан, съобщи пожарната служба.

Учени откриха какво предшества земетресенията

Тайван се намира близо до мястото, където две тектонични плочи срещат, и е податлив на земетресения. През 2016 г. при земетресение в южната част на Тайван загинаха повече от 100 души, а през 1999 г. над 2000 души загинаха при земетресение с магнитуд 7,3.

POWERFUL EARTHQUAKE HITS SOUTHERN TAIWAN



A 6.4-magnitude #earthquake struck southern Taiwan at 12:17 am on January 21, 2025. The quake caused widespread damage, including:



- A supermarket in Tainan City's Yujing District, where shelves collapsed and drinks were scattered… https://t.co/SgDnjl2aeA pic.twitter.com/RXSMemsGq1