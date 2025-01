Яхта с 38 туристи потъна край остров Пукет

Истински кошмар по една от скъпите дестинации.

Драматични кадри показаха момента, в който туристическа яхта с 38 души на борда потъва край бреговете на гореща ваканционна точка в Тайланд.

Лодката - наречена The Ameray 888 - беше тръгнала на екскурзия преди да я връхлети бедствието в понеделник, предизвиквайки отчаяна спасителна мисия.

Шокиращият инцидент беше уловен от камера точно до остров Ко Рача, Пукет.

Стартира отчаяна спасителна мисия, след като съдът потъна от поглед само за 20 минути, пише Телеграф.

Яхтата - на стойност около 880 000 лева - потеглила от острова около 12:30 следобед в понеделник, 13 януари.

“The mandatory life jacket policy proved crucial,” said Nachapong Pranit, director of the Phuket Regional Harbor Office. #lifejacket #safety #catamaran #phuket #thailand https://t.co/ae1N82Suz0

Туристите пътували към друга ваканционна гореща точка - остров Кох Хей, но сигнал за помощ бил изпратен малко след като яхтата отплава.

Бедствието се случва, когато вода започна да навлиза през един от люковете.

Обречената лодка е превозвала 33 китайски туристи, екскурзовод, стажант и трима членове на екипажа.

Няколко близки лодки се втурнали към мястото на бедствието, за да спасят отчаяно хората на борда.

Опит да ги спаси направил риболовен кораб на имеMaliwan и една туристическа лодка.

Драматични кадри показват как туристите и екипажът се изкачват по стълбите на спасителната лодка.

За щастие никой от 38-те души на борда на кораба не е загинал, тъй като са носили спасителни жилетки.

Няколко китайски туристи получили леки наранявания от терористичното изпитание.

Директорът на регионалната пристанищна служба на Пукет каза: „Политиката за задължителните спасителни жилетки се оказа решаваща. Всички пътници носеха спасителни жилетки, когато възникна извънредният случай, което им позволи да останат безопасно на повърхността, докато пристигне спасителният екип.“

Tourist boat sinks off Phuket, Thailand with 33 people on board.



All passengers and crew survived after being rescued. pic.twitter.com/jppCeNcJ5V