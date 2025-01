Жестокото земетресение в Тибет уби над 50 души

Земетресението с магнитуд 6,9, което удари град Шигаце в китайския автономен район Тибет във вторник, взе над 54 жертви по последни данни, предаде Ройтерс.

Данните от Американския институт по пеофизика показват, че връх Еверест е претърпял трусове с магнитуд 4,5. Не е ясно дали е имало алпинисти по време на земетресението, което потенциално може да бъде катастрофално.

Според китайските държавни медии 38 души са ранени и повече от 1000 къщи са повредени само в един окръг, като се опасяват, че има още жертви, блокирани под развалините. Има и села и домове в труднодостъпни райони на Хималаите по-близо до епицентъра, които може би са унищожени.

Спасителни екипи от около 1500 души са изпратени, за да помогнат в издирването на оцелели и да започнат разчистването на останките.

