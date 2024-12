Почина бившият премиер на Индия Манмохан Сингх, обявиха 7-дневен траур

Бившият министър-председател на Индия Манмохан Сингх, архитект на икономическите реформи в страната, почина на 92 години. Това съобщи Общоиндийският институт за медицински науки в Делхи, където той беше приет тази вечер в спешното отделение в критично състояние, предава БНТ.

Той е страдал от свързани с възрастта заболявания и внезапно е загубил съзнание у дома, а след като е закаран в спешното отделение, е починал въпреки усилията на лекарите да го върнат към живота, съобщават от здравното заведение.

Сингх беше министър-председател в продължение на два мандата от 2004 до 2014 г. в ръководеното от партия Индийски национален конгрес правителство. Преди това беше министър на финансите по времето на тогавашния министър-председател Нарасимха Рао.

"Индия скърби за загубата на един от най-изтъкнатите си лидери, д-р Манмохан Сингх, чиято мъдрост и човечност винаги бяха видими", заяви сегашният министър-председател на Индия Нарендра Моди.

India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic… pic.twitter.com/clW00Yv6oP