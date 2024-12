Видео показва първите мигове след самолетната катастрофа в Казахстан

Видеозапис на казахстанското министерство на извънредните ситуации показва първите мигове след самолетната катастрофа.

Азербайджански пътнически самолет с 67 души на борда се разби в близост до казахстанския пристанищен град на Каспийско море Актау, като според постъпващата информация от местните власти над 30 души са загинали, предаде Асошиейтед прес.

Екипажът е бил петчленен. Най-малко 29 души от 32-мата оцелели са приети в болница, информира руската агенция РИА Новости.

Разбилият се край Казахстан самолет се сблъскал с ято птици, загиналите до момента са 42 души

Според друга руска агенция Интерфакс, цитирана от БТА, до този момент са открити четири тела, като сред тях са и двамата пилоти на запалилия се при катастрофата самолет.

Азербайджанските авиолинии обявиха, че екипажът е бил принуден да направи аварийно кацане на около 3 километра от Актау. Полетът е бил отклонен през столицата на руската република Дагестан - Махачкала, заради мъгла в Грозни.

Според държавната авиокомпания на Азербайджан 37 от пътниците са били азербадйжанци, 16 - руски граждани, шестима - казахстанци, а трима - граждани на Киргизстан.

Според управата на гражданската авиация на Русия сблъсък на самолета с ято птици е довел до "аварийна ситуация на борда". Същото потвърди пред АЗЕРТАДЖ и авиокомпанията.

Записи от телефони в интернет пространството показват как самолетът се устремява рязко надолу и се забива в земята, избухвайки в пламъци.

От компанията производител на самолета - "Ембраер", обявиха, че "са готови да съдействат на съответните власти".

