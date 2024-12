Банка предложи на служителите си да си направят харакири, ако бъдат заловени да крадат пари от нея

Финансова институция в Япония предложи онези нейни служители, които бъдат хванати в злоупотреба или друг вид престъпна дейност, свързана с парите на техните клиенти, да сложат край на живота си чрез харакири. Необичайната мярка генерира ожесточен дебат в социалните мрежи в последните дни.

Според официално изявление на интернет страницата на банка „Шикоку“ предложението е представено като „справедливо“. В съобщението се разяснява още, че ако даден служител открадне пари от банката или подпомогне други да го направят, ще трябва да възстанови загубите с лични средства и накрая... да се самоубие ритуално.

Записано е, че провинилият се служител трябва да си направи сепуко, за да запази честта си.

По този начин от банковата институция смятат, че ще успеят да съхраняват по-стриктно парите на своите клиенти.

The Japanese bank, Shikoku bank (stock 8387) has pledged to commit seppuku if fraud are to be found and staff have to personally reimburse it. Maybe Tokyo Stock Exchange request for improving corporate governance was a bit too stricthttps://t.co/J30c4CKUMw