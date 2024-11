Алпинист почина по време на хималайски подвиг

Словашки алпинист загина при спускане от връх с височина 7234 м в Непал, след като успешно изкачи редкия и опасен източен маршрут на планината Лангтанг Лирунг.



34-годишният Ондрей Хусерка, който е бил опитен катерач, включително в Алпите, Патагония и Памирските планини, паднал в замързнала пукнатина по време на спускането си заедно със своя партньор, чешкия катерач Марек Холечек. Двамата успели да изкачат Лангтанг Лирунг, 99-ият най-висок връх в света, по изключително труден маршрут.

След като спуснал въжето си, Хусерка се подхлъзнал и паднал в пукнатината, като след това ударил скалистата повърхност от 8 метра и продължил да се спуска по ледника. Партньорът му, Холечек, сподели, че е останал с него в продължение на четири часа, опитвайки се да му помогне, докато животът му угасвал.

След като извадил Хусерка от цепнатината, Холечек осъзнал, че партньорът му е парализиран. "Звездата му угасваше в ръцете ми", сподели той.



Словашката асоциация на алпинистите, SHS James, посочи, че неблагоприятните метеорологични условия в Непал сериозно затруднили спасителната операция. Въпреки усилията на спасителите, семейството и приятелите на Хусерка трябвало да приемат тежката новина.

Лангтанг Лирунг, разположен в Непал, е известен със своето предизвикателство за катерачите. Местен непалски шерп го е нарекъл "планината убиец". Множество катерачи, включително и Хусерка, са загинали, опитвайки се да изкачат този връх.



Хусерка започва кариерата си в словашкия национален отбор по алпинизъм през 2011 г. и многократно е печелил наградата на SHS James за най-добро изкачване на годината. Той е извършил множество значителни изкачвания по целия свят, включително първото изкачване на "Летния букет" на връх Александър Блок в Киргизстан и повтарянето на легендарния маршрут по югоизточния хребет на Серо Торе в Южна Америка.



SHS James отдаде почит на покойния алпинист, като го определи като спортист от "световна класа" и "велик алпинист", а словашките му почитатели го смятат за един от най-добрите катерачи в страната.

