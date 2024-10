Индия се готви за циклона Дана

На училищата в някои части на източния индийски щат Одиша беше наредено да затворят, а туристите бяха помолени да напуснат популярния курортен град Пури, докато властите се подготвят за мощен циклон, който се очаква да удари по-късно тази седмица, предава "Ройтерс"

Циклонът Дана, който в момента се намира над Бенгалския залив, се очаква да се засили в циклонална буря с пориви на вятъра до 120 км/ч и е вероятно да достигне сушата късно в четвъртък, съобщиха от метеорологичната служба.

Училищата в 14 области ще бъдат затворени от сряда до петък, а рибарите са призовани да не влизат в морето, каза пред "Ройтерс" високопоставен служител от службата на комисаря за специална помощ, която контролира управлението на бедствия.

Туристите и поклонниците, които посещават крайбрежния град Пури, където се намира известният храм Джаганнатх, са били помолени да напуснат, казаха служители, докато спасителните екипи са в готовност.

Силни до изключително силни валежи в Одиша са вероятни през следващите три дни, каза метеорологичната служба, и последвалата буря може да повреди къщи, пътища, посеви и електропроводи, причинявайки наводнения и свлачища.

Наводнения, причинени от мусоните, наложиха затваряне на училища и офиси в Южна Индия

Одиша често е попадал във вихъра на циклони, но с течение на времето е подобрил готовността си за бедствия, намалявайки щетите и жертвите.

