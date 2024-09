Потъна китайска суперподводница

"Китайският военноморски флот се лиши от една от своите суперподводници", това написа вестник "Уолстрийт джърнъл".

"Според данни на американското военно разузнаване плавателният съд "Чжоу 041" е потънал в корабостроителния завод в пристанището Учанг, в централния град Ухан", добави базираното в Ню Йорк изданието.

"Инцидентът е станал в периода между 12 и 17 юни тази година, показаха данни на службата. Не е известно дали на борда на кораба е имало хора и няма данни дали е имало изтичане на радиация вследствие на потъването на атомната подводница "Чжоу 041", посочи още медията от САЩ.

От посолството на Пекин във Вашингтон заявиха: Ние не разполагаме с данни, които да потвърдят публикацията във вашия вестник.



"Уолстрийт джърнъл" припомни, че Китай от години модернизира своите въоръжени сили. "Потъването на подводницата е силен удар по президента на азиатската държава Си Цзинпин, който периодично демонстрира военната мощ на страната си", коментира медията.

