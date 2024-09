За първи път: Северна Корея показа съоръжение за производство на ядрени оръжия

Северна Корея за първи път даде възможност да се види съоръжението за обогатяване на уран, в което се произвежда материал за ядрените ѝ оръжия, съобщи Би Би Си.

Снимките показват как лидерът на страната Ким Чен Ун, който по-рано обеща да увеличи „експоненциално“ запасите си от ядрени оръжия, инспектира района.

Държавната Корейска централна новинарска агенция (КЦНА) заяви в доклад от петък, че той по същия начин е призовал съоръжението за производство на уран да увеличи производството си. Обогатеният уран е от съществено значение за производството на ядрени бойни оръжия.

На снимката се вижда как Ким Чен Ун минава покрай редици центрофуги и разговаря с военни служители. Публикуването им става на фона на повишеното напрежение на Корейския полуостров.

"Лидерът на Северна Корея обиколи контролната зала на базата за обогатяване на уран, за да се запознае с цялостното функциониране на производствените линии“, съобщава KCNA, като добавя, че „се е почувствал силен“ да види обекта.

Южнокорейското правителство заяви, че категорично осъжда плановете на Севера да увеличи производството.

Северна Корея за пръв път показа редки снимки на съоръжение за производство на ядрени оръжияСеверна Корея не разкри кога Ким Чен Ун е направил посещението, нито кой обект е посетил - дали това е част от обширния ядрен комплекс Йонбьон, или друг неразкрит обект. Експертите отдавна подозират, че Северна Корея тайно управлява поне едно съоръжение за обогатяване на уран в допълнение към добре известния обект в Йонбьон.

Лейф-Ерик Исли, професор в университета Ewha в Сеул, заяви, че Северна Корея е разкрила съоръжението, за да „се похвали с ядреното си развитие и да даде знак, че оръжейната ѝ програма е необратима“.

„Възможно е режимът на Ким също така да се похвали, че все още се радва на дипломатическа и икономическа подкрепа от страна на Русия и Китай, въпреки ядреното си строителство“, казва професор Исли пред Би Би Си, цитирано от Дарик.

Хонг Мин, старши анализатор в Корейския институт за национално обединение, заяви пред информационна агенция АФП, че снимките може да са „послание“ към предстоящите президентски избори в САЩ, което да покаже на следващата администрация, че е „невъзможно да се денуклеаризира Северна Корея“.

„Това е и послание, което изисква от другите държави да признаят Северна Корея за ядрена държава“, каза Хонг.

Министерството на обединението на Южна Корея осъди Севера за оповестяването на съоръжението, като добави, че незаконното разполагане на ядрени оръжия нарушава няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

„Всяка ядрена заплаха или провокация от страна на Северна Корея ще бъде посрещната със съкрушителен и силен отговор от нашето правителство и военни, основан на солидното разширено възпиране на съюза между Южна Корея и САЩ“, заяви Министерството на обединението.

Не е известно колко ядрени оръжия притежава Северна Корея, но според една от последните оценки броят им е 50, като има достатъчно материал за производството на още 40.

