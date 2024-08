Кола пропадна в двуметрова дупка

Джип пропадна днес в голяма дупка на асфалтиран път в столицата на Южна Корея Сеул и двама души пострадаха, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

На кадри от мястото се вижда бял автомобил, пропаднал странично в дълбоката 2 метра и половина дупка, която се появила на улица в центъра на Сеул.

Служители на службите за справяне с извънредни ситуации са спасили 82-годишния шофьор и 76-годишната му спътничка.

Sinkhole in Seoul



[ Breaking News ] A sinkhole opened up in the middle of a road in western Seoul on Thursday morning swallowing an entire car. Two people were injured, with one in critical condition,#wheninkorea pic.twitter.com/rfqF4Nca6O