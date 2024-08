Крава наръга гол мъж, който се опита да я изнасили

Гол мъж, беше наръган многократно от крава в полето, след като се опита да прави секс с нея, съобщава Daily Mail.

По време на почивка в Сурат Тани, Тайланд, 35-годишният руснак, видимо в неадекватно състояние, беше заснет, докато кравата го подмяташе на полето.

Снимки показват как кафявата крава се навежда ниско, за да атакува голия чужденец. Властите заявиха, че мъжът се е опитал да малтретира сексуално животното.

Кравата, която била вързана за дървен прът, наръгала многократно 35-годишния чужденец. Собственикът на животното беше извикан на мястото, за да го успокои. Полицията каза, че мъжът не е получил видими рани или натъртвания, но не е успял да комуникира адекватно, пише още Телеграф.

Той е отказал медицински преглед и лечение, напускайки болницата бързо. Полицаите не са имали възможност да го разпитат или да направят тест за наркотици.

Свидетел разказа пред местни медии, че чужденецът е спрял на мястото, тъй като гумата на мотоциклета му е била спукана, преди да се скрие в гората. Спасителните екипи смятат, че е бил под въздействието на наркотици или алкохол.

