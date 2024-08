3-метрова змия изскочи от тоалетна и захапа мъж

Рутинно ходене до тоалетната завърши със сцена от филм на ужасите , след като мъж беше жестоко нападнат от змия, докато се облекчаваше, пише Sun.

Танат Тангтеванон от Тайланд беше принуден да се бори да спаси тестисите си, след като огромен 3-метров питон изскочи от тоалетната чиния и захапа интимните му части.

Tайландецът се обърна към X/Twitter , за да обясни как се е разиграл инцидентът, като каза: „Вчера, около 10 сутринта, се събудих и отидох до банята, както обикновено. Преди да седна на тоалетната, винаги първо пускам водата, за да проверя за нежелани изненади и вчера не беше по-различно. Седнах на тоалетната и само няколко секунди по-късно усетих остра болка в тестисите. Нещо ме беше ухапало. Пресегнах се и за мой ужас хванах една змия за врата, чиито зъби все още бяха забити“.

Смелчаци пребиха четириметров питон, за да спасят мъж

Докато кръвта все още капела от тестисите му, Танат успял да отстрани влечугото, като го стисна здраво в ръцете си. „Държах здраво врата на змията, опитвайки се да я издърпам от тоалетната, но тя беше невероятно силна и не помръдваше. Паникьосан и бесен, забелязах четка за тоалетна наблизо и започнах да удрям змията колкото мога по-силно. В хаоса забравих, че все още държа змията, така че накрая ударих и собствените си пръсти, но тогава не почувствах никаква болка. Продължих да удрям, докато змията отпусна и най-накрая успях да я извадя“, добавя още тайландецът, пише Телеграф.

След като убил змията, Тангтеванон се обадил на охраната на сградата, в която живее, която го откарала в болница. Той добави: „За щастие вече съм добре и в случай, че се чудите, тестисите ми са добре“.

Случаите на змии в тоалетните са изключително редки, се смята, че влечугото е попаднало там, заради нестабилното време в Тайланд. Властите предупредиха хората да се пазят от змии по време на сезона на мусоните в страната.

12-foot python bites man in testicles as he sat on toilet — then he beat it to death with a brush https://t.co/hgQlxSkLK0 pic.twitter.com/E1GdHlcHRL