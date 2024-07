Откриха жена, вързана за дърво и оставена без храна в продължение на 40 дни

50-годишна американка е открита вързана за дърво в гора в Индия.

Лалита Кайи Кумар е намерена окована в гъста гора в района Синдхудург в Махаращра, на 450 км от Мумбай, от пастир, който чул виковете ѝ за помощ в събота вечерта, съобщава New York Post.

Жената е открита в изключително тежко състояние, болезнено слаба и силно обезводнена.

Тя твърди, че нейният съпруг я е завързал за дървото с верига и я е оставил да умре.

Лалита е отведена в лечебно заведение. Тъй като била твърде изтощена, за да говори, написала на бележка на английски език: „40 дни без храна в гората – съпругът ми ме върза за дърво в гората и каза, че там ще умра”.

В бележката посочила още, че ѝ е инжектирано силно лекарство, което парализирало челюстта ѝ и не ѝ позволило да пие вода.

Започнато е разследване срещу съпруга ѝ за опит за убийство.

Жената, държана на верига от мъжа си, разказа за зверствата

Властите проверяват и дали твърденията на жената, че е била окована от бившия ѝ съпруг, са истина. Установява се и колко време всъщност е прекарала вързана в гората. Полицията е трябвало да отсече дървото и да разбие ключалката, която е държала жената в плен, за да я спаси.

Установено е, че американката е пристигнала в Индия преди 10 години, за да изучава йога и медитация. Там срещнала и съпруга си.

A Hispanic American woman was found tied to a tree with an iron chain in a jungle in Maharashtra, India, where she had been held captive by her Indian husband for 40 days.



