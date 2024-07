Над 500 арестувани в столицата на Бангладеш след насилието през последните дни

Над 500 души, включително опозиционни лидери, бяха арестувани в столицата на Бангладеш Дака след насилието през последните дни, свързано с протестите срещу квотите за набиране на служители на държавната администрация, предаде Франс прес, като цитира изявление на полицията.

"Най-малко 532 души бяха арестувани във връзка с насилието", заяви говорителят на полицията на бангладешката столица Фарук Хосайн.

САЩ призоваха гражданите си да не пътуват до Бангладеш заради продължаващите "граждански вълнения"

Сред тях фигурират лидери на БНП", Националната партия на Бангладеш, която е в опозиция, пише БТА.

BANGLADESH INTERNET LARGELY SHUT DOWN AMID PROTESTS



Bangladesh's internet connectivity has plummeted from nearly 100% to just over 10% since Thursday, coinciding with student protests against a controversial jobs quota system.



The government claims "arsonists" are… pic.twitter.com/8srGiQTIJ7