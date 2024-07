8 загинаха при наводнения в Китай

Най-малко 8 души загинаха при наводненията, предизвикани от обилните валежи в югозападната част на Китай, съобщи БТА.

Повече от 30 души все още са в неизвестност след внезапни наводнения в югозападната китайска провинция Съчуан, допълва китайската агенция. На място в засегнатата провинция са изпратени повече от 400 служители на аварийните служби. Спасителните работи продължават.

В Китай редовно падат проливни дъждове, особено през летните месеци.

Най-малко 11 души загинаха при срутване на мост в Китай

Най-малко 12 души загинаха в петък, след като мост на автомагистрала се срути в провинция Шенси в централната част на Китай.

