За първи път бе забелязано севернокорейски държавни служители да носят значки с образа на държавния ръководител Ким Чен-ун Ким Чен Ун (на хангъл 김정은, на ханджа 金正恩, на английски Kim Jong-Un) е севернокорейски политически,, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя това като знак, че Пхенян засилва култа към личността му до нивото, което са имали покойният му баща и дядо.

Севернокорейците са задължени да носят над сърцата си значки, на които десетилетия наред бяха изобразени Ким Ир-сен или на сина му Ким Чен-ир.

В Северна Корея започна ключова партийна среща след посещението на Путин

Тези значки са част от държавната митология около семейство Ким, която третира Ким Ир-сен и Ким Чен-ир като богове. Те са увековечени с многобройни статуи в цяла Северна Корея, рождените им дни са два от основните празници в страната, а портретите им са окачени във всички домове и офиси.

Напоследък Ким Чен-ун Ким Чен Ун (на хангъл 김정은, на ханджа 金正恩, на английски Kim Jong-Un) е севернокорейски политически, започна да предприема стъпки за изграждане на култ към собствената си личност. Същевременно той се опитва да излезе от сянката на наследството на баща си и дядо си, отбелязва БТА.

През май неговият портрет, заедно с портретите на баща му и дядо му, беше изложен публично за първи път в училище на Корейската трудовата партия. През януари Ким обяви, че вече няма да се стреми към мирно обединение с Южна Корея. Тази политика беше провеждана десетилетия наред от баща му и дядо му, припомня АП.

