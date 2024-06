Сеул прекрати военното споразумение с Пхенян заради балоните с боклук

Правителството на Южна Корея днес одобри прекратяването на спорното военно споразумение със Северна Корея, което ще му позволи да действа по-рязко по отношение на севернокорейските провокации.

Решението се взема на фона на засиленото напрежение между двете корейски държави, след като Северът пусна пренасящи смет балони през границата в отговор на предишните операции по разпръскване на листовки от страна на Юга, съобщи Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Южнокорейският министерски съвет прие предложението, отменящо междукорейското споразумение от 2018 г. за снижаване на военното напрежение по границата. Предложението официално ще влезе в сила след подписа на президента Юн Сук-йол, най-вероятно по-късно днес според запознати правителствени източници.

По време на заседанието премиерът Хан Док-су заяви, че правителството е преценило, че споразумението от 2018 г. е отслабило готовността на южнокорейската армия на фона на повтарящите се севернокорейските провокации, които представляват опасност за южнокорейското общество.

Хан посочи севернокорейските балони, изпитанията на оръжия, способни да пренасят ядрени компоненти и предполагаемото заглушаване на сигнала за сателитна навигация в Южна Корея.

Военното споразумение, постигнато по време на мимолетен период на помирение между двете корейски държави, изисква те да прекратят враждебните действия по граничната зона като учения и мероприятия за психологическо въздействие, припомня АП. Споразумението предизвика остра критика от консерваторите в Южна Корея, че то може да намали готовността за война на Юга, докато ядрените възможности на Севера ще останат непокътнати.

През последната седмица КНДР използва балони, за да изхвърля оборска тор, угарки от цигари, парцали и хартия над южната си съседка, карайки Сеул да се закани с неочаквани и „непоносими“ ответни мерки. В неделя Северна Корея обяви, че ще прекрати „балонената“ си кампания.

Южнокорейски официални лица казаха, че прекратяването на сделката от 2018 г. ще ѝ позволи да организира военни учения в крайграничните райони, но не уточниха публично други стъпки. Наблюдатели казват, че Южна Корея обмисля подновяване на фронтовите пропагандни предавания чрез високоговорители, психологическа кампания в стила на Студената война.

Споразумението от 2018 г. вече беше поставено под съмнение, след като двете корейски държави предприеха някои нарушаващи го стъпки, на фона на напрежението около изстрелването на шпионски сателит от Северна Корея миналия ноември.

