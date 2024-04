Ферибот със 108 души на борда се запали в Тайландския залив

Паникьосани пътници е трябвало да скачат в морето, за да избягат от бушуващ пожар на борда на ферибот в Тайландския залив рано тази сутрин, но всичките 108 души на борда са невредими, съобщи Асошиейтед прес.

Нощният ферибот от тайландската провинция Сурат Тани е трябвало тъкмо да пристигне до популярния сред туристите остров Ко Тао, когато един от пътниците чува пукане и подушва дим. Малко по-късно се включва противопожарната аларма.

От 108-те души на борда 97 са били пътници. Отделът за връзки с обществеността на Сурат Тани съобщи, че всички са успели да се спасят невредими.

Пожар на ферибот във Филипините, има загинали

Публикуваният в интернет видеоматериал показва как хората се опитват да се измъкнат от кабината на ферибота, докато над него се издига черен дим. По-късно съдът е бил напълно погълнат от пламъците, но не е потънал.

Според местните власти пожарът е избухнал в машинното отделение, но причините все още се разследват, предава БТА.

С ферибота от Сурат Тани до Ко Тао пътуват както туристи, така и работници. Островът се намира на около 100 км от континенталната част на Тайланд.

