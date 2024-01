Вулкан изригна в Япония

Вулкан изригна на отдалечения остров Суваноседжима в югозападна Япония, съобщи правителството рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

Няма съобщения за щети в резултат на изригването, съобщи телевизия Ен Ейч Кей (NHK), позовавайки се на полицейското управление в префектура Кагошима.

Индонезийски вулкан изхвърли пепел на 1,5 км височина, евакуират хора от района

По-късно през деня правителството сформира кризисен щаб и издаде предупреждение за вулканично изригване от трета степен 3 (от от 5 възможни) за Суваноседжима и ограничи движението в опасни райони около вулкана.

На остров Суваноседжима, който е с площ от 27 квадратни километра, живеят около 80 души, а селото им е на 4 километра от вулкана, предаде ТАСС, цитирано от БТА.

Суваноседжима е на 270 километра южно от от големия японски град Кагошима на остров Кюшу.

- A volcano has erupted on the remote island of Suwanosejima in southwestern Japan, the government said Sunday morning.



No damage was confirmed from the eruption, public broadcaster NHK reported, citing a local police station in Kagoshima prefecture.



The government later… pic.twitter.com/ApAAVRoMP9