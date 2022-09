Мощен тайфун приближава Япония

Мощният тайфун "Муйфа" се приближава към бреговете на южни японски острови, съобщава БТА. Природната стихия принуди местните власти да призоват жителите да си намерят подходящо убежище преди тайфунът да връхлети сушата.

Тайфунът е на 180 км на юг от остров Ишигаки, намиращ се недалеч от Тайван, като ветровете му достигат скорост от 216 км/ч. Тайфунът се движи в северозападна посока, съобщава Метеорологичната служба на Япония.

Властите на Окинава, префектура, която се състои от над 150 острова, призоваха възрастните хора, които живеят на Ишигаки и на други острови в региона, да намерят убежище преди връхлитането на тайфуна.

Метеорологичната служба на Япония прогнозира, че след като връхлети Ишигаки, тайфунът ще се устреми в северна посока и към китайския финансов център Шанхай.

