Над 20 души загинаха при наводнения в Афганистан

Над 20 души загинаха, а 40 бяха ранени в резултат на проливни дъждове и наводнения в Афганистан, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на местните власти.

500 къщи са унищожени, а 2000 са понесли щети. Реколтата също е пострадала от природното бедствие.

Ситуацията е особено тежка в западните провинции Бадгис и Фаряб и в Баглан на север.

22 dead, 18 injured in flash floods across Afghanistanhttps://t.co/ECho3hmwGS



At least 22 people have died, 18 others injured and seven are still missing in flash floods in 12 provinces across the country.



Photos: Social Media | #ArianaNews #Afghanistan #flashflood pic.twitter.com/GkOUlo44tQ