Намерена е една от черните кутии на катастрофиралия пътнически самолет в Китай

Намерена е една от двете черни кутии от пътнически самолет на авиокомпания "Чайна ийстърн еърлайнс", който се разби в понеделник на територията на автономен район Гуанси-Чжуан в Южен Китай, предаде агенция Синхуа, като се позова на спасители.

Според Асошиейтед прес черната кутия е толкова повредена, че не може да се определи дали това е устройството, записващо техническите данни на полета, или устройството, което записва разговорите в пилотската кабина.

Проливен дъжд спря издирването на черните кутии на катастрофиралия в Китай самолет

#Exclusive #UPDATE

One of the black boxes of the crashed #MU5735 has been retrieved, according to the press conference on Wednesday.#ChinaEasternAirlines #Boeing #ChinaAirCrash #东航空难 pic.twitter.com/DDQlioEvo0