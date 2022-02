Северна Корея пусна необичайно видео за здравословното състояние на Ким Чен-ун

В ново пропагандно видео Северна Корея изглежда взема отношение относно слуховете за влошаващото се здраве, които преследват Ким Чен-ун Ким Чен Ун (на хангъл 김정은, на ханджа 金正恩, на английски Kim Jong-Un) е севернокорейски политически,.

Във видеото се казва, че Ким, който в определени периоди от време изчезва напълно от общественото полезрение и е отслабнал значително, "е повехнал напълно", според уебсайта за независими новини и анализи North Korea News.

Ким Чен-ун се появи на събитие, видът му уплаши сънародниците му

На кадрите се забелязва как Ким "трудно слиза по стълбите", а репортерът Колин Звирко сподели клип от него, на който северконорейският лидер видимо накуцва.

NK News и Voice of America отбелязват, че в документалния филм не се споменава за здравословни проблеми, но се казва, че проблемите му са вследствие на това, че работи много.

Ким периодично е обект на слухове във връзка с влошеното му здравословно състояние, откакто пое властта през 2012 г., припомня Huffpost.

Северна Корея продължава да изстрелва ракети

Новият филм беше пуснат в период, в който напрежението в региона нараства, след като Северна Корея осъществи поредица от провокативни изстрелвания на ракети, в това число и в неделя, когато се смята, че страната е изстреляла ракетата си с най-голям обсег от пет години насам.

The scene showing KJU suffering and the narrator speaking half openly and half vaguely about his health issues is reminiscent of a 2014 documentary showing him walking with a limp and mention of him "not feeling well" around a 40-day break from public view, his longest ever pic.twitter.com/JuCAddQkhJ