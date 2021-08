Силна експлозия разтърси афганистанската столица Кабул

Силна експлозия проехтя в Кабул, съобщава АФП.

По първоначални данни е имало ракетен удар.

САЩ предупредиха: Предстои нов атентат в района на летището в Кабул

В небето край летището се издигат черни кълба дим.

Ракетата е ударила жилищна сграда, която се намира край летището в афганистанската столица, става ясно от съобщения в Туитър.

В събота американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, предупреди, че има голяма вероятност съвсем скоро около аерогарата да бъде извършена нова атака.Това се случва дни след като смъртоносни експлозии убиха близо 200 души, включително 13 американски военнослужещи, близо до летището в Кабул. Отговорност пое групировката "Ислямска държава в Хорасан".

За момента не се съобщават данни за загинали и ранени.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s