Закриха Олимпийските игри в Токио

С традиционна церемония бяха закрити Летните олимпийски игри в Токио 2020. Тя продължава повече от 2 часа, като за първи път в историята включи по същото време на живо празненства край Айфеловата кула от следващия домакин Париж, с което приемствеността на домакинствата придоби по-буквален смисъл.

Както беше на откриването, така и на сегашната церемония японският флаг бе поднесен от спортни звезди на държавата домакин, представители на медицинската професия и параолимпиец. “Токийска история” от едноименния филм от 1953 година съпровождаше церемониалното поднасяне на знамето край олимпийския огън. Той, естествено, беше приет от различни войници от армията на "самураите".

Парадът на знаменосците започна по различен ред - първо бяха японците и французите, след което гърците и чак тогава всички останали. Това е традиция от 60-те години, като идеята е не по азбучен ред, а разбъркано, за да се символизира прескачането на всякакви граници в чест на олимпийския дух.

Капитанът на ансамбъла ни по художествена гимнастика Симона Дянкова беше знаменосец на България. На откриването тази чест имаха рекордьорката по участия на олимпийски игри със седем Мария Гроздева и надеждата ни в плуването Йосиф Миладинов. 4599 спортисти дефилираха по време на церемонията по закриването.

Представители на 66 олимпийски комитета спечелиха златни медали а 94 станаха медалисти, което е нов рекорд, подобряващ постиженията от Рио 2016.

Междувременно в Париж пред Айфеловата кула започна събирането на хора за своеобразното символично приемане на "олимпийската щафета" по домакинство.

На монитори на стадиона бяха показани видеа на фенове от цял свят, които съпреживяваха церемонията по закриването и емоциите на спортистите на терена.

Австралийските спортисти не можаха да се сдържат да не покажат националния си символ - кенгуруто, което в надуваем вид привлече погледите на зрителите като част от по-колоритните начини за празнуване.

Страхотно светлинно шоу, по подобие на това с дронове преди 16 дни, премина през стадиона и се извиси над него, формирайки петте преплетени кръга.

Стефан Янев поздрави олимпийските шампионки

След кратка музикална и танцувална програма дойде ред и за награждаването на медалистите в маратона при мъжете и жените (за първи път полово равнопоставяне в това отношение), като честта се падна на президента на МОК Томас Бах и президента на Световната лекоатлетическа федерация лорд Себастиан Коу.

При жените шампионка стана Перес Джепчирчир от Кения, а при мъжете очаквано Елиуд Кипчоге защити олимпийското си злато.

По сценарий на церемонията следваше клип в чест на 70 917 доброволци, без които провеждането на Олимпийските игри в Токио нямаше как да се проведе. В знак на признателност към тяхната работа някои бяха наградени с медали от Елиуд Кипчоге.

България изпраща най-успешното си участие през ХХI век, след като спортистките ни донесоха 3 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Страната ни се нареди на 30-о място в крайното класиране по отличия, а за последно толкова триумфални игри сме имали в Сидни 2000.

Следващата част от програмата включваше ритуален танц, като изпълнителката му бе облечена със зелени ленти, за да отбележи устойчивостта на дърветата - такива мотиви имаше и по време на церемонията по откриването. Последва и клип от различни части на япония, включващ традиционни японски песни и танци.

Най-накрая дойде време и за официалното предаване на олимпийски флаг - от ръцете на кмета на Токио Юрико Коике то премина в тези на президента на МОК Томас Бах и след това в тези на кмета на Париж Ан Идалго.

По време на официалното предаване беше изпълнен френският национален химн от общо шест точки в Париж, като в него се включи и астронавтът Томас Песке от Международната космическа станция.

След края на химна в Париж бе издигнат най-големия олимпийски флаг, създаван някога. Шоуто пред Айфеловата кула бе подкрепено от френския президент Емануел Макрон, който произнесе на френски новото олимпийско мото. "Мерси, Токио" също беше изписвано на множество места, с което предаването на "щафетата" можеше да бъде считано за факт.

