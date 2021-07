Земетресение с магнитуд 5,5 удари Япония

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Япония, съобщи ТАСС, като се позовава на националната метеорологична служба.

Епицентърът на труса бил в района на отдалечения остров Хатидже, на 287 км от Токио и на дълбочина 10 км под морското дъно.

Няма сведения за пострадали или разрушения. Не е обявена опасност от цунами.

[] Earthquake: A magnitude 5.5 #earthquake (#地震) with an estimated Shindo Intensity of 4 is occuring Hachijojima nearby (八丈島近海) with a depth of 10km at 07/16 01:21 JST. #japan pic.twitter.com/Z6mWqVqRpG