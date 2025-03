Ден след словесния си дуел с Тръмп: Зеленски обяви какво очаква от света оттук-нататък

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви днес, ден след словесния си сблъсък с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет в Белия дом, че е „много важно“ Украйна да бъде „чувана“, а не „забравяна“, предаде Ройтерс.

Зеленски и Тръмп не подписаха вчера подготвеното рамково споразумение за американски достъп до украинските редки земни елементи след разгорещена размяна на реплики в Овалния кабинет.

Сделката щеше да предостави на САЩ достъп до ценни полезни изкопаеми в Украйна. Преговорите за споразумението продължиха със седмици и по план вчера Зеленски и Тръмп трябваше да подпишат документа.

За нас е много важно Украйна да бъде чувана и никой да не ни забравя нито по време на войната, нито след нея, заяви той в публикация в социалните мрежи.

Зеленски: Благодаря на всички за подкрепата! Не чувствам вина за случилото се

Към публикацията му има снимка от негова среща с представители на украинската общност в американската столица Вашингтон.

За хората в Украйна е важно да знаят, че те не са сами, че техните интереси биват представлявани във всяка една държава, във всяко кътче на света, добавя украинският президент.

Той благодари многократно в социалната платформа X на европейските съюзници на Украйна за подкрепата в контекста на вчерашния си спор с Тръмп, информира Франс прес.

I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community.



It is crucial for us that Ukraine's voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their… pic.twitter.com/Z36s2T42SS