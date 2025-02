Как дезинформацията за USAid и холивудските звезди заля социалните мрежи

© stopfake.org/Novini.bg

В началото на месеца в социалните мрежи започна да циркулира (поредното) фалшиво видео, което погрешно (но умишлено погрешно) беше приписано на E! News. Идеята беше да се „докаже“, че Агенцията на САЩ за международно развитие (USAid) е финансирала посещенията на холивудски знаменитости в Украйна.

Ясно ви е откъде идва „поръчката“, нали? От коя точно евразийска кочина?

Съответно… няма и изненади за това кои точно са хората, които го разпространяват най-яростно. Копейки всех стран…

Видеото обвинява Анджелина Джоли, Шон Пен, Жан-Клод Ван Дам, Орландо Блум и Бен Стилър, че са получили огромни суми от USAid, за да повишат популярността на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога сред американската аудитория.

Нещо като игра на имидж. Дори няма да споменаваме имидж-напъните на путин да пробутва руски паспорти (и разни други „бонуси“) на хора като Стивън Сегал и Жерар Депардийо, за да му лъскат имиджа за пред света. Няма смисъл да се обръща внимание на това.

Всички тези твърдения за холивудските знаменитости в Украйна обаче се оказаха напълно неверни. И бяха разобличени от проверяващи факти организации, независими медии и самите знаменитости.

Става ли ви ВСЕ ПО-ЯСНО защо проверяващите факти организации (факт-чекърите) са така мразени от радетелите за „свобода на словото“, дето силно миришат на ватенки и сельодка?

Заблуждаващото видео съзнателно включва логото на E! News, за да изглежда по-достоверно, но всъщност никога не е било излъчвано от тях. Първоначално беше публикувано от акаунта “I Meme Therefore I Am”, след което беше разпространено от влиятелни личности като Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и Доналд Тръмп-младши... Които вече не могат да се скрият – на всички ни е ясно, че са гнили плодове на руско активно мероприятие.

Ето ви още по темата:

Уважаеми американци, ето как Путин докара войната до прага ви

Кратък цитат от материала:

„Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския е бил „култивиран“ като руски агент в продължение на 40 години, според Юрий Швец, бивш шпионин на КГБ. Швец твърди, че уязвимостта на Тръмп към ласкателства го е направила идеална мишена за вербуване, започвайки от 80-те години на миналия век.

[…] КГБ предполагаемо го е насърчавало с политически амбиции.

[…] малко след това Тръмп публикува обяви във вестници, критикуващи НАТО и съюзниците на САЩ, които според Швец са били приветствани от КГБ като успешно „активно мероприятие“.

През 2021 г. излезе една статия в The Guardian (‘The perfect target’: Russia cultivated Trump as asset for 40 years – ex-KGB spy).

Там е описано как Швец сравнява Тръмп с известни шпиони от Студената война и критикува доклада на Мълър за това, че не е разследвал напълно руските връзки на Тръмп“.

…

Да се върнем на фалшивото видео – поредното активно мероприятие.

То твърди, че USAid е изплатила на:

Анджелина Джоли – 20 милиона долара

Шон Пен – 5 милиона долара

Жан-Клод Ван Дам – 1,5 милиона долара

Орландо Блум – 8 милиона долара

Бен Стилър – 4 милиона долара

stopfake.org

Тези числа, разбира се, са просто „хвърлени“ ей така в окото на драгия зрител – с надеждата той да е плоскоземна копейка и да не прояви желание да проверява фактите, нито пък да демонстрира способности за критично мислене. Числата са без никакви доказателства и не почиват на никакви реални факти.

Когато видеото започна да набира популярност, Бен Стилър бързо реагира, за да опровергае фалшивите твърдения.

Стилър, който посети Украйна през юни 2022 г. като посланик на добра воля на Върховния комисар на ООН за бежанците (UNHCR), категорично заяви:

„Това са лъжи, разпространявани от руските медии. Финансирах пътуването си със собствени средства. Няма никакви пари от USAid и със сигурност не съм получил заплащане“.

Той подчерта, че цели на посещението му са били срещи с украински бежанци и привличане на внимание към страданията на хората, принудени да напуснат домовете си заради войната.

Същото се отнася и за останалите знаменитости, чиито имена бяха използвани в измамното видео:

Анджелина Джоли – като специален пратеник на ООН за бежанците, посети Украйна, за да се срещне с разселени семейства и да оцени хуманитарните нужди.

Шон Пен – посети Украйна няколко пъти, за да снима документален филм за войната и да говори със Зеленски.

Орландо Блум – в ролята си на посланик на УНИЦЕФ, посети Украйна през март 2023 г., за да подкрепи децата, засегнати от конфликта.

Всички тези посещения са напълно независими и не са били финансирани от USAid.

За щастие, множество независими медии и ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИ проведоха разследвания и доказаха, че видеото е напълно манипулирано.

E! News официално потвърдиха, че „Това видео е фалшиво и не е публикувано от нашата медийна мрежа.“

Факт-чекърите изясниха, че видеото е било редактирано, за да изглежда като официална новина, но такъв репортаж никога не е бил публикуван.

Видеото представлява явна дезинформация, която цели да подкопае доверието в USAid, знаменитостите, които подкрепят Украйна, и самата Украйна.

Също и да развърже ръцете на Тръмп да изкорми USAid. С помощта на верния му Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, който има зъб на неедна федерална агенция. Същият Мъск, за когото стана ясно, че си е комуникирал многократно с путин. Същият Мъск, който не спря да се подиграва на Зеленски. Същият Мъск, който е спрял комуникацията от сателитите си, когато е дошло време украинците да нападнат кораби от руския черноморски флот. Така Мъск е спасил руските кораби от украинската атака. Същите кораби малко по-късно бомбардираха украински градове и избиха украински деца, жени, старци, цивилни…

Да, разпространението на тази фалшива новина някак „случайно“ съвпадна с по-широката кампания срещу USAid, която сега се води в американските крайно-десни среди, дирижирани от Мъсковата агентура на хаоса.

Наскоро администрацията на Тръмп обяви планове за „разследване и реформиране“ на USAid. Когато Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, беше назначен за ръководител на Департамента за правителствена ефективност, нарече агенцията „корумпирана“. Разбира се, пак без доказателства.

Та… трябваха им „доказателства“.

Паралелно с това Русия и нейните пропагандни мрежи се опитват да дискредитират всяка западна помощ за Украйна, включително финансовата, военната и хуманитарната подкрепа.

Защо това е опасно?

1. Дезинформацията подкопава доверието в хуманитарните мисии

Фалшивите новини като тази намаляват доверието в организации като ООН, USAid и УНИЦЕФ, които всъщност осигуряват реална помощ на милиони хора по света.

2. Поляризацията на обществото

Когато лъжите се повтарят достатъчно дълго, те започват да разделят хората – едни вярват на фалшивите твърдения, други на истината. Тази поляризация се използва като политическо оръжие.

3. Фалшивите истории могат да повлияят на политически решения

Ако достатъчно хора повярват в подобни лъжи, те могат да повлияят на правителствените решения, като намаляване на хуманитарната помощ или отказ от подкрепа за демократични държави като Украйна.

В епоха, в която информацията се разпространява по-бързо от херпес на студентско парти, не фактите са от значение

Историята с USAid и холивудските звезди е пореден пример за това колко лесно се разпространява дезинформация. Особено, ако си най-богатият човек на света, стиснал си ръцете с най-злия човек на света и с потенциално най-тъпия диктатор в света.

В свят, в който информацията се разпространява мигновено, критичното мислене е по-важно от всякога. Проверявайте източниците, не вярвайте на сензационни твърдения без доказателства и винаги, винаги, винаги си казвайте: КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ?

