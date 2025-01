Учени: 100 вулкана всеки момент ще изригнат

© pixabay

Експертите са в "червена тревога", след като откриха бомба със закъснител, която ще прекрои Земята и драстично ще повиши морското равнище в целия свят. Повече от 100 вулкана се намират под повърхността на ледената покривка на Западна Антарктика, която е „особено уязвима от срутване, но въпреки това нейната позиция на върха на активен вулканичен разлом рядко се взема предвид“, отбелязва специално проучване, следящо процесите на ледения континент.

Учените предупреждават, че тъй като изменението на климата причинява топенето на ледената покривка, това води до повишена вулканична активност, която ускорява топенето на повърхността, създавайки „верига за положителна обратна връзка“.

Тъй като ледената покривка се топи, количеството маса, която се натиска надолу върху повърхността, намалява, което създава повдигащ ефект в подземната повърхност. Това от своя страна позволява на магмените камери дълбоко в континента да се разширяват, което ускорява процесите, водещи до изригване, като натоварва стените на камерата и освобождава газ, уловен в магмата, пише "Телеграф".

Когато вулканите изригват, това води до повече топене на повърхността и процесът започва отначало.

Изследователите са моделирали този феномен, използвайки над 4000 усъвършенствани компютърни симулации, откривайки, че топенето на повърхността ускорява процеса, който инициира първите етапи на изригване с десетки до стотици години.

В един от сценариите за моделиране екипът премахна ледена покривка с дебелина 3280 фута в продължение на 300 години, което се счита за умерено топене за Западна Антарктика, и установи значително увеличение на вулканичната активност и размера на изригванията.

Някои от камерите отделят достатъчно топлина, за да разтопят повече от три милиона кубически фута лед годишно.

Повишените изригвания от многобройните вулкани на ледената покривка на Западна Антарктика няма да навредят директно на човешките общности, тъй като континентът е до голяма степен необитаем.

Но те могат да причинят непряка вреда, като ускорят покачването на морското равнище, което застрашава крайбрежните общности.

Ако ледената покривка се срути напълно, морското ниво може да се покачи катастрофално с близо 60 метра. Това напълно ще потопи цели крайбрежни градове като Ню Йорк, Токио и Шанхай, което ще ги направи необитаеми.

За щастие учените смятат, че апокалиптичният сценарий е все още далеч.

Най-новата оценка прогнозира почти пълен колапс на ледената покривка на Западна Антарктика до 2300 г., което дава на човечеството 275 години, за да се опита да забави нейния упадък. Но тъй като моделите, които са генерирали тази оценка, не са отчели обратната връзка топене-вулканизъм, според изследователите действителната дата на колапса може да е по-ранна, въпреки че са необходими повече изследвания, за да се определи дали това е така.

И все пак, новото проучване предполага, че вулканичната активност под ледената покривка може да играе по-голяма роля за нейния упадък, отколкото експертите смятаха преди.

Настоящите прогнози за покачване на морското равнище зависят от способността на учените да прогнозират стабилността на ледената покривка на Западна Антарктика, която е почти два пъти по-голяма от Аляска и е особено уязвима от срутване поради редица причини.

Изследователите са използвали модел, за да симулират как различните понижения на налягането в магмената камера влияят върху топенето на ледената покривка. Те също така проучиха как загубата на повърхностна маса поради топене позволява на магмените камери да се разширяват, намалявайки налягането вътре и в крайна сметка променяйки траекторията на бъдещи изригвания по няколко различни начина.

Първият е чрез самото разширяване, което оказва напрежение върху стените на магмената камера и по този начин прави изригванията по-вероятни. Вторият механизъм е по-сложен. Много магмени камери съдържат газове като водна пара и въглероден диоксид, които се разтварят в магмата под високо налягане. Но когато топенето на повърхностния лед доведе до намаляване на налягането, тези газове излизат в мехурчета. Докато тези газове излизат, налягането вътре в камерата бързо се изгражда отново, увеличавайки шансовете за изригване.

Тези изригвания - дори тези, които никога не пробиват повърхността - генерират огромни количества топлина, които карат повече лед да се топи, а това от своя страна създава повече изригвания.

Изследователите открили, че някои от изригванията, симулирани от модела, никога не биха се случили без влиянието на повърхностното топене. Това може да доведе до по-голямо общо освобождаване на магма през целия живот на камерата, заключиха те.

Изменението на климата вече води до бързо топене на ледената покривка на Западна Антарктика и други ледници по света.

Но моделът на изследователите идентифицира верига за обратна връзка, която предполага, че топенето индиректно се задвижва чрез увеличаване на честотата на вулканичните изригвания в ледената покривка.

Те дори откриха доказателства за това явление в изследвания в реалния свят, проведени в планините на Андите в Южна Америка, където ледената покривка на Патагония се е формирала на върха на Южната вулканична зона преди 18 000 до 35 000 години.

Въпреки че днес съществуват само останки от тази ледена покривка, изследователите са използвали геохронологични данни, обхващащи последните два ледникови цикъла, за да идентифицират връзката между топенето на повърхностния лед и увеличените изригвания на три различни вулкана, разположени върху ледената покривка.

Изследователите публикуваха откритията си в списание Geochemistry, Geophysics, Geosystems Те подчертаха, че идентифицираният от тях процес е бавен, протичащ в продължение на стотици години. Но това означава, че обратната връзка може да продължи дори ако климатичните промени, причинени от човека, се забавят, допълва MailOnline.

