Туристическо корабче потъна близо до Хургада

Туристическо корабче с екипаж от шестима души е потънало край бреговете на Джабал аз Зайт северно от курорта Хургада на Червено море.

Всички членове на екипажа са спасени, пише в. "Ал Ахрам".

След получаването на сигнала за произшествието на помощ са пристигнали линейки и три спасителни екипа, като в акцията са се включили и няколко петролни компании, които се намират в района.

Първоначалните данни показват, че корабчето "Три Тон" (Tri Ton) е потънало при неблагоприятни атмосферни условия. Плавателният съд е бил на път към Хургада от Рашид, където е бил за техническа поддръжка, допълва БТА.

Прогнозата на Египетската метеорологическа агенция е за спад в температурите в цялата страна, придружен от силни ветрове, дъжд и морско вълнение.

Tourist Boat Sinks in the Red Sea North of Hurghada; Crew Successfully Rescued



