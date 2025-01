Властта в Мароко взе решение да умъртви 3 млн. бездомни кучета заради Световното първенство по футбол през 2030 г.

Властта в Мароко е взела решение да умъртви до 3 млн. бездомни кучета на територията на африканската страна, за да я направи по-приветлива за туристите, които ще я посетят през 2030 г., тъй като Мароко е една от страните домакини на Световното първенство по футбол, заедно с Испания и Португалия.

Решението на властимащите обаче срещна свирепа критика от редица международни природозащитни организации и активисти. Според местни медии за реализирането на целта властите ще приложат едни от най-нехуманните методи, включително използването на отрова като стрихнин и дори разстрел на публични места.

Отровиха кучета в Благоевградско

Някои неправителствени организации твърдят, че в определени райони на страната планът вече е в действие и част от животните биват убивани с лопати до настъпването на смъртта им.

От Международната коалиция за хуманно отношение и защита на животните са отнесли случая до ФИФА, настоявайки световната футболна централа да отнеме домакинството на Мароко, ако убийствата над животните продължи.

От ФИФА все още не са коментирали официално темата.

Morocco to execute THREE MILLION dogs in 'brutal street clean up' ahead of 2030 World Cup to make cities 'nice for fans'. pic.twitter.com/W27hpXHsbT