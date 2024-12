Камери уловиха как Джо Байдън си подремва по време на среща в Африка

Президентът на Съединените щати Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, който на 20 януари ще отстъпи поста си на Доналд Тръмп, отново напомни за умората си по време на среща на върха на Африка в Ангола.

Докато вицепрезидентът на Танзания Филип Мпанго държеше реч, камери уловиха как държавният глава на САЩ си затваря очите и подремва за около минута, въпреки че по същото време Мпанго адресираше словото си именно към Байдън.

Байдън с молба: Махнете проявите ми след 20 ч. вечерта, искам да спя

Това не е първият път, в който 82-годишният американски президент демонстрира признаци на умора и изтощение, откакто встъпи в длъжност през 2021 г., припомнят световните агенции.

Biden appears to fall asleep at meeting with African presidents pic.twitter.com/Cd3LlU5SG6