Десетки фенове загинаха по време на футболен мач

Десетки фенове са убити при жестоки сблъсъци между по време на мач в Гвинея, Западна Африка.

Инцидентът е станал в неделя, съобщава АФП, цитирани от бТВ.

"Има около 100 загинали. Моргата е пълна", казва лекар от местната болница, пожелал анонимност. Друг лекар говори за "десетки смъртни случаи".

Според информациите в медиите до ескалиране на напрежението се е стигнало след решение на рефера в мач в Н'Зерекоре.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват множество безжизнени тела и голям хаос по улиците.

Бомбичка остави футболист без пръсти

"Всичко беше предизвикано от спорно съдийско решение. След това феновете нахлуха на терена", посочва очевидец пред АФП.

Мачът е бил част от турнир, провеждан в чест лидера Мамади Думбуя, който е на власт след преврат през септември 2021 г. През последните седмици се провеждат все повече такива турнири. Предполага се, че те са свързани с евентуалната кандидатура на Думбуя на следващите президентски избори.

The Général Mamadi Doumbouya tournament in N'Zérékoré, Guinea, concluded in tragedy with numerous casualties. Clashes erupted during a politically influenced football match, leading to the death of many children due to several controversial referee decisions. The situation… pic.twitter.com/y9uvPwv6IV