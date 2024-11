Почина началникът на нигерийската армия

Началникът на нигерийската армия генераллейтенант Таоред Лагбаджа почина, предаде Би Би Си.

Новината бе съобщена от администрацията на президента на централноафриканската страна Бола Тинубо (на главната снимка).

"След продължително заболяване на 56-годишна възраст си отиде генерал лейтенант Таоред Лагбаджа. Президентът Тинубо изказва своите най-сърдечни съболезнования на роднините и близките на покойния. Цялата страна скърби за него", заявиха от администрацията на държавния глава.

