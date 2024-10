Закопчаха пияна миска зад волана

Миска е закопчана за шофиране в нетрезво състояние и без книжка.

Кралица на красотата в Руанда Дивайн Мухето катастрофирала и след това е избягала от местопроизшествието, посочват от полицията, предаде Би Би Си.

В съобщението не се казва дали има пострадали при инцидента.

Кръвната проба на Диона – положителна за кокаин

Това не е първият път, когато 21-годишната шофира под въздействието на алкохол, добави полицията в източноафриканската държава.

Съдът в столицата Кигали ще започне да гледа делото в четвъртък, каза говорител на прокуратурата пред местните медии.

Мухето стана известна в Руанда, след като спечели националния конкурс за красота през 2022 г., пише Телеграф.

Състезанието не е провеждано оттогава - то беше спряно от правителството след обвинения в сексуално насилие.

Шофирането в нетрезво състояние носи глоба от 150 000 руандийски франка ($110) и пет дни арест.

Хиляди хора бяха арестувани за това престъпление през последните години, когато полицията започна да налага закона.

През 2022 г. депутат се извини и подаде оставка за шофиране в нетрезво състояние.

Според правителството неотдавнашното стриктно прилагане на законите за движение е намалило значително броя на фаталните пътни произшествия в Руанда.

