Почина запалената от приятеля си олимпийска лекоатлетка

Угандийската лекоатлетка Ребека Чептегей, която участва на Олимпийските игри в Париж през миналия месец, почина в болница в Кения, след като беше нападната от партньора си, обяви президентът на Олимпийския комитет на Уганда Доналд Рукаре.

"Научихме за тъжната кончина на нашата олимпийска атлетка Ребека Чептегей... след яростна атака от нейния приятел", написа Рукаре в публикация в социалната мрежа "Екс".

Чептегей бе лекувана, след като получи 80% изгаряния по тялото си след нападението от приятеля си.

