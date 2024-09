Олимпийска лекоатлетка е със 75% изгаряния, приятелят ѝ я подпалил с бензин

Олимпийска лекоатлетка е хоспитализирана, след като приятелят ѝ запалил с бензин в дома ѝ. Спортистка Ребека Чептегей е приета в болница със 75% изгаряния, съобщи Daily Mail, предава Нова.

Чептегей наскоро се завърна в Кения след Олимпийските игри в Париж, на които се състезаваше за отбора на Уганда. Полицията потвърди, че тя е била нападната в къщата си в западния окръг Транс Нзоя, където е тренирала. Твърди се, че Чептегей е била подпалена от бившия си приятел Диксън Ндиема.

Командирът на полицията в окръг Транс Нзоя Йеремия оле Косиом каза, че бившият ѝ партньор е купил туба с бензин, излял я е и я е подпалил след разногласие между двамата в неделя.

"Двойката беше чута да се кара пред къщата си. По време на кавгата гаджето е забелязано да излива течност върху жената, преди да я изгори. Заподозреният също беше обхванат от огъня и получи сериозни изгаряния", каза още той.

Федерацията по лека атлетика на Уганда потвърди атаката в социалните мрежи. „Със съжаление съобщаваме, че нашата атлетка Ребека Чептегей, която се състезава на Олимпиадата, претърпя тежки наранявания и е хоспитализирана в болницата в Елдорет", се казва в изявлението.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb