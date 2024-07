9 жертви след атентат с кола бомба в Сомалия

Най-малко 9 души изгубиха живота си при избухването на кола бомба в столицата на Сомалия - Могадишу.

Експлозията е станала до кафене, препълнено с хора, които гледали по телевизията финала на футболното първенство Евро 2024, предаде Франс прес, като се позова на местни медии и на полицията.

"Потвърдихме, че най-малко девет цивилни са загинали, а други 20 са ранени при взрива", заяви пред АФП Мохамед Юсуф, служител на националната агенция за сигурност. "Петима души загинаха извън сградата и на главния път, включително шофьори на автомобили, преминаващи през района, а други четирима души загинаха вътре в кафенето", според Мохамед Салад, служител на сомалийската полиция.

Предишните данни бяха за петима загинали.

Снимки, публикувани в интернет, показват огромно огнено кълбо и кълба дим, издигащи се в нощното небе над Могадишу след експлозията в популярно заведение в центъра на града.

"Кола бомба избухна тази (неделя) вечер пред ресторант "Топ кофи" .... поставена от терористите", съобщи снощи националната информационна агенция Сонна, използвайки термин, използван от властите за обозначаване на радикалната ислямистка групировка "Аш Шабаб".

Прогонени от главните градове през 2011-2012 г., групировките свързани с Ал Каида воюват срещу централното правителство в Могадишу, но запазват контрола си над обширни селски райони в централната и южната част на страната, откъдето извършват нападения, припомня АФП, цитирано от БТА.

#BREAKING: SUICIDE BOMBER STRIKES IN MOGADISHU



A suicide bomber detonated in central Mogadishu near a café where people were watching a football match, resulting in numerous casualties. The perpetrator's identity and affiliation remain unknown.#mogadishu #suicidebomber pic.twitter.com/wCWgb33ZBs