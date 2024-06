Милиони антилопи мигрират в Южен Судан и Етиопия

Гигантска миграция на антилопи в Южен Судан и Етиопия обхваща около шест милиона животни, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Правителството в Южен Судан обяви, че това е най-голямото движение на сухоземни бозайници в света, надминаващо по своя мащаб това на антилопи гну между парка Серенгети в Танзания и резервата Масай мара в Кения през миналата година.

Антилопите мигрират на север и изток от националния парк Бандингило край Бели Нил всяка година, казаха експерти по опазване на околната среда в Джуба, Южен Судан. Два самолета, снабдени с камери, са наблюдавали мигриращите животни. Направени са над 330 000 кадъра. Те са анализирани от екип на университета в Джуба. Проучването обхваща четирите най-важни мигриращи вида антилопа от т.нар. Нилска миграция. Женските раждат малките си край блатата около Бели Нил, а след това мигрират към отдалечените райони.

Изменението на климата причини историческо двумесечно забавяне на миграцията на раци в Австралия

Съществуващите национални паркове обхващат около 30 процента от ареала на мигриращите антилопи, каза пред ДПА Дейвид Симпсън, директор на националните паркове Бадингило и Бома. Защитата на района трябва да бъде подсилена, допълни той. По думите му това може да се случи единствено в сътрудничество с отделните етнически групи. "Те са защитници на природата. Ловуват, хранят се, но се отнасят отговорно. Проблемът идва отвън - бракониерството."

Южен Судан е независим от 2011 г.

South Sudan says its 6M antelope make up world’s largest land mammal migration, but poaching on rise



Aerial wildlife survey in South Sudan reveals the world's largest land mammal migration, with 6 million antelope spotted.



The animals are endangered by increased commercial… pic.twitter.com/1YcFwcgKE0