Циклонът "Ченезо" уби 20 души, десетки са без дом

Над 20 души в Магадаскар са загинали, а десетки хиляди са останали без дом заради щетите, нанесени от мощна буря, бушуваща по западното крайбрежие на острова от няколко дни, предаде БНР, като се позовава на данните на местните власти.

Циклонът "Ченезо" връхлетя Магадаскар преди 10 дни със сила на вятъра до 110 километра в час и донесе обилни валежи, които предизвикаха големи наводнения.

Тропическата буря „Ченесо“ уби 16 души в Мадагаскар

Поражения има по частни домове и училища, няколко основни пътни артерии бяха прекъснати. В неизвестност остават 21 души. Засегнати от природното бедствие са над 83 хиляди души, като почти 38 хиляди са останали без дом.

