Разследва се смъртта на повече от 22 души в таверна в Лондон

Южноафриканските власти разследват смъртта на най-малко 22 посетители на популярна таверна в предградие на град Източен Лондон, съобщиха представители на провинциалната здравна служба, цитирани от „Ройтерс“, предава бТВ.

Телата са били транспортирани до държавни морги, където се очаква роднините на жертвите да помогнат за идентифицирането им. Сред тях има както мъже, така и жени, каза говорител на здравната служба.

Полиция разпръсна хора, събрали се при рухнала сграда в Иран

Криминалисти продължават да правят оглед на мястото на трагедията. По-рано бригаден генерал Тембинкоси Кинана заяви, че полицията е получила сигнал от граждани за инцидента в района „Синъри парк“, отдалечен на около три километра от центъра на град Източен Лондон.

„Води се разследване за обстоятелствата, при които те са починали“, каза Кинана пред „Ройтерс“ и допълни, че е прекалено рано да се каже каква е точната причина за смъртта на младежите, които са били на възраст между 18 и 20 години.

This is so heartbreaking