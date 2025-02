Стотици жени са били изнасилени и изгорени в затвор в ДР Конго

Стотици жени са били изнасилени и изгорени живи по време на хаоса, след като подкрепяна от Руанда бунтовническа групировка навлезе в град Гома в ДР Конго миналата седмица.

Според високопоставен служител на ООН затворничките са били нападнати в крилото си в затвора „Мунзензе“ по време на масово бягство.

Заместник-ръководителят на базираните в Гома мироопазващи сили на ООН Вивиан ван де Пере заяви, че докато няколко хиляди мъже са успели да избягат от затвора, зоната, запазена за жените, е била подпалена.

Снимки, направени малко след като подкрепяните от Руанда бунтовници М23 достигат центъра на Гома, показват огромни кълба черен дим, издигащи се от затвора сутринта на 27 януари.

Въпреки че подробностите за инцидента са оскъдни, жестокостта изглежда е най-тежката в рамките на неотдавнашния конфликт, воден от М23 в източната част на Демократична република Конго.

Мироопазващите сили на ООН обаче не са могли да посетят затвора, за да проведат допълнително разследване, поради ограниченията, наложени от бунтовниците от М23, което означава, че самоличността на извършителите остава неясна.

Във вторник стана ясно, че около 2000 тела все още чакат да бъдат погребани в Гома, след като на 27 януари бойците на М23 превзеха столицата на провинция Северно Киву в ДРК. Ван де Пере, който понастоящем се намира в Гома заедно с хиляди мироопазващи сили на ООН, разположени за защита на гражданите, заяви: „Имаше голямо бягство от затвора, в който бяха имаше 4000 осъдени. Няколкостотин жени също са били в този затвор. Всички те бяха изнасилени, а след това подпалиха женското крило”.

Нидерландското посолство в Конго е било нападнато

Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) предупреди, че сексуалното насилие се използва като оръжие на войната от съперничещи си въоръжени групи в Гома. Градът, в който живеят повече от един милион души, е под пълния контрол на силите на М23. Късно в понеделник обаче милицията обяви едностранно прекратяване на огъня, предава Нова, цитирайки "Гардиън". Дотогава се засилваха опасенията, че Руанда е решена да завземе още територии от огромната си съседка, а силите на М23 постоянно се насочват на юг към Букаву, столицата на провинция Южно Киву, разположена на 190 км от Гома.

