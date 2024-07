11-годишно момиче загуби цялото си семейство в катастрофа

Ужасна трагедия връхлетя живота на 11-годишната Попи Морган-Ролър от Англия. Докато тя гостувала на своя приятелка в дома ѝ, цялото ѝ семество – майка ѝ, баща ѝ и двете ѝ сестри решават да се качат в семейния автомобил и да отидат някъде на разходка.

Самата Ролър е също е била поканена да отиде с тях, но е предпочела да остане в компанията на своята приятелка, което решение впоследствие се оказало съдбоносно.

По обратния път към дома семейният „Форд Фокус“ претърпява пътен инцидент след сблъсък с моторист в северните части на Англия. При удара колата избухнала в пламъци, погубвайки и четирите живота.

От цяла Европа само в Румъния повече жертви на пътя, отколкото в България

Мотористът е бил идентифициран като Кристофър Бартън (56), като той и съпругата му Джанин, която се возела на мотора, също са загинали.

Близък приятел на семейството, Пол Хепъл, вече е подел кампания за набиране на средства за малката Попи Морган-Ролър. Дотук са събрани внушителните над 450 000 евро в помощ на момиченцето.

Конкретните обстоятелства около причините за катастрофата са в процес на изясняване.

