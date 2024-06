Плаващ „труп“ в езеро се оказа заспал мъж

Жителите на индийско село забелязали човешко тяло в местно езеро и изпаднали в паника, че виждат умрял човек. Оказва се, мъж е останал в неподвижно състояние в продължение на четири часа, но за щастие е съвсем жив.

Около 7 ч. сутринта жителите на село в Андхра Прадеш, Индия, се обаждат в полицията, за да съобщят за човешко тяло, плаващо в езеро.

Пристигналите на мястото служители на реда изненадали индийците, като установили, че това не е труп, а жив човек, предаде БТВ.

Рекордни жеги причиниха смъртта на най-малко 15 души в Индия

Жителите се опитали да извикат мъжа в езерото, но в отговор последвала тишина. Човекът не помръднал до 12 ч. на обяд, затова загрижените хора се обадили в полицията и съобщили за инцидента.

Пристигналите на мястото служители на реда виждат тялото и първоначално го приемат за труп. Един от полицаите влязъл във водата и издърпал тялото за ръката.

След това действие мъжът изведнъж „оживял“. Хората, стоящи на брега, започнали да се смеят, докато „мъртвецът“ се опитвал да разбере какво се случва.

Drunk Man Mistaken for Dead, Found Alive in Hanumakonda Pond



Residents of Reddypuram Kovelakunta in Hanumakonda were taken aback today after discovering what they initially believed to be a dead body floating in the local pond.

The man, later identified as a quarry worker from… pic.twitter.com/3koRv6iCai