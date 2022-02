Ски бегач се оплака: Пенисът ми замръзна!

Финландският ски бегач Реми Линдхолм се оплака, че пенисът му е замръзнал по време на масовия старт от 30 км при мъжете на Зимните олимпийски игри в Пекин, съобщава The Guardian.

След състезанието Линдхолм се нуждаел от топлинна опаковка, тъй като прекарал малко под час и 16 минути на ски пистата.

“Това беше едно от най-лошите състезания, на които съм бил", каза той пред медиите.

Организаторите вземат мерки още преди началото на състезанието, като решават да съкратят с 20 км масовия старт. Тънките костюми, носени от състезателите, както и маските за покриване на лицата и ушите им, не защитават много от студа.

Линдхолм обяснява, че е използвал топлинен пакет, за да се опита да затопли интимните си части, след като състезанието е приключило.

"Когато частите на тялото започнаха да се затоплят след финала, болката беше непоносима", разкрива той.

