Видео на двама мъже, хвърлящи от мост в реката починал от COVID-19, потресе мрежите

Видео на двама мъже, хвърлящи от мост в реката Рапти издъхнал от COVID-19, възмути международната общност. Случаят е от Индия и беше бързо разпространен в социалните мрежи през изминалия уикенд.

На клипа се вижда как двама мъже, единият от които е облечен в предпазен костюм, поставят безжизненото тяло на мъжа на парапета на моста и се готвят да го захвърлят в реката.

По информация на местните медии починалият е бил хоспитализиран на 25 май след положителен тест за COVID-19, но загубил битката с вируса.

In UP's Balrampur district, video of body of man being thrown in the river from a bridge has surfaced. The body was of a man who succumbed to Covid on May 28. pic.twitter.com/DEAAbQzHsL