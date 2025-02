Синът на Честър Бенингтън обяви, че е транссексуален

22-годишният син на покойния фронтмен на групата Linkin Park Честър Бенингтън, Дрейвън, обяви, че е трансджендър.

Въпреки че до момента младежът бе споменаван с мъжки местоимения, биографията му в личния Instagram профил вече съдържа местоименията "тя/нея". Наскоро самият Дрейвън разкри в онлайн пространството, че процесът му на преход към жена е започнал през август миналата година и включва хормонална терапия.

"Днес е ден за празнуване на любовта - независимо дали към партньор, семейството или към самите нас. Реших, че това е перфектният момент да покажа малко любов и към себе си", написа в края на миналата седмица в Instagram. "Дълго време се опитвах да бъда някой, който всъщност не бях. Игнорирах това, но отново и отново стигах до кръстопът - между щастието и удобството, и вече не можех да правя този избор".

Дрейвън разкри, че през август 2023 г. е решил да избере пътя на щастието и истинската си същност. "Обявих, че съм трансджендър, и започнах хормонозаместителна терапия. Това е най-доброто решение, което някога съм вземала".

Младежът е плод на любовта между Честър и първата му съпруга Саманта Олит, с която беше женен от 1996 до развода им през 2005 г. В специално обръщение към майка си, 22-годишният написа: "Мамо, винаги си ме обичала безусловно. Толкова съм благословена да бъда твое дете! Обичам те до луната и обратно!"

Впрочем приживе Честър също изразяваше подкрепа за транс общността. През 2017 г. той коментира темата за неутралните по пол тоалетни, като написа в стария Twitter: "Мисля, че всички тоалетни трябва да бъдат унисекс."

