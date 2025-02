Конър Макгрегър се изплю в лицето на фен

В Интернет пространстовто се появиха кадри, които показват как бившият шампион на UFC в две категории Конър Макгрегър наплю в лицето привърженик неговия съперник Хабиб Нурмагомедов.

Неприятният инцидент започна, след като фенът започна да крещи "Давай Хабиб" в близост до ирландеца.

Това явно не се хареса на нокаутьора от Дъблин и той наплю в лицето поддръжника на Хабиб.

"Наплюх те в лицето и какво направи ти? Нищо!", каза след това Макгрегър.

Conor McGregor spat in the face of a Khabib Nurmagomedov fan chanting “Let’s go Khabib” at him



McGregor: “I spat in your face, what did you do… nothing.” pic.twitter.com/zbvVe8131m