© gettyimages

Певицата Дуа Липа преживя ужасяващ инцидент, когато фенове успяха да проникнат в хотела ѝ и бяха открити пред вратата на стаята ѝ. Това се случи в петзвездния хотел "Риц-Карлтън" в Сантяго, Чили, където Дуа снима реклама.

Това не е първият път, когато Дуа Липа се сблъсква с подобен проблем. Миналата година тя беше принудена да прекъсне репетициите си за фестивала "Гластънбъри", след като потребител на TikTok проникна в репетиционната ѝ в Бирмингам.

"Нещата бяха хаотични при пристигането ѝ, тъй като феновете бяха отчаяни да я видят. Група фенове успяха да получат достъп не само до етажа ѝ, но някои бяха открити пред стаята ѝ. Служителите по сигурността направиха допълнителна проверка и откриха още фенове, чакащи при асансьора. Дуа заяви, че няма да прави снимки вътре в хотела", заяви източник, предаде The Sun.

Dua Lipa signing autographs for fans at her hotel in Chile earlier today! (via heynano._) pic.twitter.com/6jZZBXB5wR — Dua Lipa News (@dlipanews) January 19, 2025

Дуа Липа се сгоди?

Въпреки тези инциденти, певицата планира да се върне на сцената през март, когато ще започне втория етап от мащабното си стадионно турне в подкрепа на третия си албум "Radical Optimism".

Dua Lipa signing autographs for fans at her hotel in Chile earlier today! (via ro.lacolo / trendtopica) pic.twitter.com/afilaYXDZD — Dua Lipa News (@dlipanews) January 19, 2025

Dua Lipa meeting fans at her hotel in Chile last night! (via iamcxrla) pic.twitter.com/aYv0TfxaJ9 — Dua Lipa News (@dlipanews) January 19, 2025

Последвайте канала на

0









Копирано